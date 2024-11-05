Bursa'da Jandarma Operasyonları: 10 Şüpheli Yakalandı

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Bursa jandarmadan huzur ve güven operasyonları

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan geniş çaplı operasyon : 10 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'ndan suçlulara geçit vermedi : 15 kilo uyuşturucu, silah ve tüfek şüphelilerle yakalandı

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla son 1 haftada çok sayıda operasyon yapıldı. hızlı trenden, havaalanlarına kadar şüpheli şahısların bağlantılı olduğu her noktanın didik didik arandığı operasyonlara 10 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ile yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birim ve birlikler tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla 28 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında çok sayıda operasyon yapıldı. Suçluları yakalamak ve suçu azaltmak için yapılan operasyonda kentin birçok noktasında yakın takipler başladı. Ekipler çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheliyi yakalarken, D.T., Ö.D. isimli şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 15 kilo uyuşturucu, 5 adet silah, 1 av tüfeği, 321 adet 9mm çapında fişek, 3 adet hassas terazi, 66 bin basılmış sigara, 5 litre sıvı metamfetamin, 5 bin bandrolsüz sigara, 22 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 36 adet metamfetamin imalinde kullanılan muhtelif malzeme aparat, 83 adet elektronik sigara likiti, 900 gr pipo tütünü, 12 bin 600 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden, K.E., Ö.Y., U.D., İ.B., D.T. ve Ö.D. isimli şahıs tutuklanırken, B.Ç., N.C., R.C., M.C. isimli şahıslar hakkında da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için operasyonların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.