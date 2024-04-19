Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kırsal Bölgelerde Uygulama Yaptı

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güveni için kentin kırsal bölgelerinde uygulama yaptı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl jandarma Komutanlığı, kentin kırsal alanlarında vatandaşların huzur ve güveni için denetimleri sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde 5 bine yakın kişi sorgulanırken, aralarında çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı. Öte yandan bazı şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Ekipler trafik canavarlarına da izin vermedi. 2 bine yakın aracı inceleyen ekipler, trafiği tehlikeye atan 72 araç sürücüsüne toplamda 233 bin lira idari ceza kesip, 24 aracı ise trafikten men etti. - BURSA