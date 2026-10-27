Bursa\'da jandarmanın araç aramasında bin 260 litre etil alkol ele geçirildi

Bursa'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda bir araçta yapılan aramada, bin 260 litre etil alkol ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli KOM Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan faaliyetlere devam ediyor. Yapılan denetimlerde 1 şüphelinin aracında yapılan aramada bin 260 litre alkollü içki yapım ve üretiminde kullanılan etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldı.