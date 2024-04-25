Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan Kaçak Alkol Uygulaması - Son Dakika
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan Kaçak Alkol Uygulaması

Bursa İl Jandarma Komutanlığı\'ndan Kaçak Alkol Uygulaması

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin huzuru ve güvenliği için 299 personelin katılımıyla kaçak alkol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 71 alkollü mekan, 106 büfe, 162 bakkal, 108 kahvehane ve 1 nargile kafe denetlendi. Yapılan sorgulamalar sonucunda 137'si yabancı toplam 4 bin 347 kişi sorgulanırken, 9 araca toplamda 14 bin 750 lira idari para cezası kesildi.

25.04.2024 19:51
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin huzuru ve güvenliği için uygulama gerçekleştirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 299 personelin katılımıyla kaçak alkol uygulaması yaptı. Uygulama çerçevesinde 71 alkollü mekan, 106 büfe, 162 bakkal, 108 kahvehane ve 1 nargile kafe olmak üzere toplam 448 iş yeri kontrol edildi. Yapılan uygulama sonucunda, 137'si yabancı olmak üzere toplam 4 bin 347 şahıs sorgulanırken, 9 araca toplamda 14 bin 750 lira idari para cezası kesildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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