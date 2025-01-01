Bursa\'da Kaçak Kazı Operasyonu

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Narlıca Mahallesi'nde M.A. isimli şahıs tarafından kiralanan arsa üzerinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda A.D., H.Y., A.Y., Y.C., H.S., S.G. ve M.A. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, kutu içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi. Jandarma ekiplerince yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BURSA