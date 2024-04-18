Bursa'da kaçak kazı yapan definecilerin mağarası çöktü, 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da kaçak kazı yapan definecilerin mağarası çöktü, 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa\'da kaçak kazı yapan definecilerin mağarası çöktü, 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan definecilerin bulunduğu mağara çöktü. Göçük altında kalan 3 defineci hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, mağarada yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

18.04.2024 10:32  Güncelleme: 10:34
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Bursa'nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi'nde kaçak kazı yapan definecilerden mağarayı çökertti. Göçük altında kalan 3 defineci hayatını kaybetti. Şahıslardan birinin cansız bedeni mağara girişinde, ikisi de mağaranın içerisinde jandarmanın arama kurtarma köpeklerince bulundu. Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur da operasyonu bizzat yerinde yönetti.

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi Karadere Mevkii'nde 3 arkadaşın bir mağarada kaçak kazı yaptığı sırada göçük sonucu kayalar devrildi.

Uzun süredir mağaranın definecilerin hedefinde olduğu ve dönem dönem kazılar yapıldığı iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve 112 ekipleri mağaranın girişinde definecilerden birinin cansız bedenine ulaştı.

Mağaranın içerisinde 2 kişinin daha bulunduğu ihbarı üzerine Jandarma ekipleri arama kurtarma ve AFAD ekiplerini istedi. Olay yerine gelen arama Damga ve Meftun isimli kurtarma köpekleri 2 definecinin cansız bedenine ulaştı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3'e çıktı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın konuyla ilgili araştırması da sürürken, definecilerin cansız bedenlerinin mağaradan çıkarılacağı ve otopsiye kaldırılacağı öğrenildi.

Jandarma da olayla ilgili gözcü konumunda başka kişiler olup olmadığını detaylı şekilde soruşturuyor.

Gürmüzlü Mahalle Muhtarı Zeynel Çetin, "Şahıslara akşamdan beri ulaşılamayınca olay ortaya çıkıyor. Doğum yeri bu köy olan ancak Gölcük'te oturan kişiden haber alınamamış. Daha önceden de bu işleri yaptığı tahmin edilen kişilere ulaşılamayınca bu durum tespit edildi. Jandarma ve savcılığımız olayı soruşturuyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kaçak kazı yapan definecilerin mağarası çöktü, 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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