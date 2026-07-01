Bursa'da Kaçan Sürücü Bariyerlere Çarptı - Son Dakika
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Bursa'da Kaçan Sürücü Bariyerlere Çarptı

Bursa\'da Kaçan Sürücü Bariyerlere Çarptı
01.07.2026 10:00
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Bursa'da polis kaçan sürücüyü 100 km'lik kovalamacanın ardından yakaladı, ruhsatsız tabanca bulundu.

Bursa'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, yaklaşık 100 kilometrelik kovalamacanın ardından Yenişehir ilçesinde bariyerlere çarparak kaza yaptı. Gözaltına alınan sürücünün aracında yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 10 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliye trafik ihlallerinden yaklaşık 300 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücüye 120 gün ehliyete el koyma ve 120 gün araç trafikten men cezası verildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Koza Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri rutin devriye sırasında durumundan şüphelenilen 16 BTS 341 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başladı.

100 kilometrelik kovalamaca

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek kaçan sürücü ile ekipler arasında başlayan takip, kent genelinde yaklaşık 100 kilometre sürdü. Kovalamaca, Yenişehir ilçesinde aracın orta refüjdeki bariyerlere çarparak kaza yapmasıyla sona erdi.

Olay yerine hızlı şekilde gelen İnegöl Bölge Trafik ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Şüpheli sürücüye ayrıca trafik ihlallerinden idari para cezası uyguladı. Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararıyla araçta yapılan incelemede 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 kurşun ele geçirildi. Kazanın ardından kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

300 bin TL ceza

Şüpheliye "dur" ihtarına uymamak başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerinden yaklaşık 300 bin TL idari para cezası uygulanırken, 120 gün ehliyete el koyma ve 120 gün araç trafikten men işlemi de uygulandı.

Şüpheli B.K., sağlık kontrolü için Yenişehir Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Polis, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kaçan Sürücü Bariyerlere Çarptı - Son Dakika

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