Bursa'da Kafede Silahlı Kavga - Son Dakika
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Bursa'da Kafede Silahlı Kavga

Bursa\'da Kafede Silahlı Kavga
13.06.2026 04:32
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Bursa'da bir kafede çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, bir kişi ayağından yaralandı.

Bursa'da iddiaya göre kafede başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Taraflardan biri yanında getirdiği silahla diğerine defalarca ateş etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi Fincan Sokak üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Nurullah B. ile kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli kafe içinde tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede alevlenerek kavgaya döndü. Yaşanan kavgada, kimliği henüz bilinmeyen şüpheli yanında getirdiği silahla Nurullah B.'nin ayağına defalarca ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Nurullah B., yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Polis, Bursa, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kafede Silahlı Kavga - Son Dakika

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