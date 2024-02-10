Bursa'da kamyonetin çarptığı otomobilde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da kamyonetin çarptığı otomobilde 4 kişi yaralandı

Bursa\'da kamyonetin çarptığı otomobilde 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücü adayının kullandığı otomobile arkadan çarpan kamyonet sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10.02.2024 16:28  Güncelleme: 16:30
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Bursa'da sürücü adayının kullandığı otomobile, kamyonetin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolunda seyreden sürücü Fatih A. (26) yönetimindeki 16 FH 2053 plakalı kamyonet, ehliyet sınavına giren sürücü adayı Sibel A. (32) yönetimindeki 16 PD 403 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü adayı ile otomobilde bulunan sınav gözetmeni Mustafa A. (45), Ramazan A. (46) ile kurs görevlisi Fatma A. (45) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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