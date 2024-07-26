Bursa'da Kangal Köpeğinin Saldırısına Uğrayan Adam Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Kangal Köpeğinin Saldırısına Uğrayan Adam Kurtarıldı

Bursa'da tarlasını sulamaya giden bir adam, tasmalı Kangal köpeğinin saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. Vücudunda derin yaralar oluşan adam, tesadüfen geçen bir araç sayesinde kurtarıldı. 112 acil servis çağrıldıktan sonra hastaneye kaldırılan adamın tedavisi devam ediyor. Olayın ardından polisler soruşturma başlattı ve köpeğin sahibi hakkında şikayetçi olundu.

26.07.2024 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da köpek dehşeti: Tarlaya giderken saldırıya uğradı, vücuduna 100'den fazla dikiş atıldı

Tarlasını sulamaya giden 2 çocuk babası tasmalı Kangal köpeğinin saldırısına uğradı, ölümden ise tesadüfen otomobiliyle geçen kişiler kurtardı

BURSA - Bursa'da tarla sulamaya giden 54 yaşındaki adam, Kangal köpeğinin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Başı, boynu, kulakları, ayakları ve parmakları paramparça olan 2 çocuk babasına 100'den fazla dikiş atıldı. "Tesadüfen hayattayım" diyen Kutbeddin Güneş, "O esnada tarlanın yakınından geçen otomobildeki kişiler beni kurtardı, 112 çağırdı. Tesadüfen kurtuldum. Beni bu hale getiren köpeğin sahibinden şikayetçiyim" dedi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli Kutbeddin Güneş tarlasını sulamak için yola çıktı. Tarlaya yaklaşan Güneş'i gören tasmalı Kangal köpeği bir anda saldırıya geçti. Neye uğradığını anlamayan talihsiz adam, köpek ile boğuşmaya başladı. Köpek yere yatırdığı Kutbeddin Güneş'in başını, boynunu, kulağını, ayaklarını ve parmaklarını ısırdı. Güneş'in vücudunda derin yaralar oluştu.

O sırada yoldan geçen bir vatandaş, arabasını köpeğin üzerine sürerek Güneş'i kurtardı. Kanlar içerisinde yere yığılan Güneş, 112 ambulansıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Kutbeddin Güneş'in boynunda, başında, bacağında ve yüzünde ciddi açılmalar oldu.

Saldırıya uğrayan Kutbeddin Güneş, "Bahçe sulamaya giderken yoldan geçiyordum. Aniden tasmalı Kangal köpeği önüme çıktı, bana saldırdı. Bayağı büyüktü. Allah'tan iki araç geldi. Beni köpek yere yatırmıştı. Araçtakiler beni kurtardı. Eğer araba gelmeseydi, köpek beni yere yatırmıştı parçalayacaktı. Çok güçlü köpekti. Boynunda tasma vardı. Adam tesadüfen beni geldi kurtardı. Ambulans çağırdı. Kafamı komple parçalamış, kulağımı kesmiş, parmaklarımı kollarımı kesmiş, bacaklarımda yara var. Zaten polisler de soruşturma başlattı. Kulağımı diktiler. Yaralar çok derin. Kafamı komple parçalamış, doktorlar müdahale yapıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Köpek sahibinden davacıyım. Buradan Cumhuriyet Başsavcılığı'na rica ediyorum, benim haklarımı savunsunlar, köpeğin sahibinden davacıyım" ifadelerini kullandı

Kardeşi Cemil Güneş ise yaşananları hastanede İHA ekibine anlattı. Cemil Güneş, "Ben işteydim, kardeşim aradı ve 'Bana köpek saldırdı, çabuk hastaneye gel' dedi. Hızlı bir şekilde hastaneye geldim. Kardeşimi yoğun bakıma almışlar. Köpek kardeşimin yüzünü ve ayağını ısırmış. Elmacık kemiği gözüküyordu, ciddi derecede ısırıklar vardı. Bir tarlamız var. Tarlayı sulamaya gitmiş, orada köpek saldırmış. Çok şükür yoldan geçen bir vatandaş kardeşimi kurtararak hastaneye getirmiş. O olmasaydı, belki de kardeşim ölecekti. Olayın yaşandığı yere gittim, çok fazla başıboş köpek var. Köpeklerden dolayı insanlar geçemiyor. Yetkililerden gereğinin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

Olayın yaşandığı yerde bir fabrikada görevli olarak çalışan Cemil Akgün, "Ben burada dururken karavan tipi bir otomobil geçti. Önümden geçerken içinde yüzü kanla kaplanmış birini gördüm. Dikkatimi çekti, hatta başına bir şey düştü sandık" dedi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların sabaha kadar 100'den fazla dikiş attığı Kutbeddin Güneş'in tedavisi devam ederken, polisler de olay yerine giderek soruşturma başlattı.

Köpeğin ve köpek sahibinin olay yerinde bulunmadığı tespit edildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Köpek Saldırısı, Acil Servis, Sahibinden, Kangal, Bursa, Hayvan Hakları, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kangal Köpeğinin Saldırısına Uğrayan Adam Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
19:33 İzmir’in Dikili ilçesinde orman yangını Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı
18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 20:47:58. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Kangal Köpeğinin Saldırısına Uğrayan Adam Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement