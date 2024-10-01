Bursa\'da Kargo Tırı Yandı

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Bursa'da kargo yüklü tır, alev alev yanarak kül oldu.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kargo yüklü tır henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Sürücü tırı hemen yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev topuna dönen tır, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA