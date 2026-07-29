Bursa\'da Kavga: Bıçaklı Saldırı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçakla bacağından yaralanırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 1245 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ercan E. ile Erkan Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Erkan Y. yanında bulunan bıçakla Ercan E. sağ bacağından yaraladığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Ercan E.'nin sağ bacağından hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli Erkan Y. gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.