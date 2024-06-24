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Bursa'da Kayıp Genç Kız Aranıyor

Bursa\'da Kayıp Genç Kız Aranıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki genç kızdan 2 gündür haber alınamıyor. Ailesi, kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor. Kayıp genç kızın en son İznik ilçesinde görüldüğü iddia ediliyor. Aile fertleri, görenlerin 112 Acil Yardım Hattı veya 0531 887 44 95 nolu telefon numarasını aramalarını rica etti.

24.06.2024 19:21
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki genç kızdan 2 gündür haber alınamıyor. Ailesi, kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.

2 gün önce çıkan ve evine bir daha dönmeyen 20 yaşındaki Reyhan Öztürk, her yerde aranıyor. Öztürk ailesi, kızlarının eve dönmemesi sonrası İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp müracaatında bulunurken, 20 yaşındaki genç kızın en son İznik ilçesinde görüldüğü iddia edildi.

Öte yandan, aile fertleri genç kızı görenlerin 112 Acil Yardım Hattı'nı veya 0531 887 44 95 nolu telefon numarasını aramalarını rica etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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