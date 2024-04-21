Bursa'da Kaybolan Hacer Ubuz'un Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Bursa'da Kaybolan Hacer Ubuz'un Cansız Bedeni Bulundu

Bursa\'da Kaybolan Hacer Ubuz\'un Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastası Hacer Ubuz'un cansız bedeni, yaşadığı evden 2 kilometre uzaklıkta boş bir arazide bulundu. Ubuz'un cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

21.04.2024 13:15
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Bursa'da 2 gündür kayıp olan Hacer Ubuz'un cansız bedeni, yaşadığı eve 2 kilometre uzaklıkta boş bir arazide bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Orhaneli ilçesi Koçu Mahallesi'nde kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastası Hacer Ubuz, 2 gündür jandarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AKUT, JAK ve ANDA ekipleri tarafından aranıyordu. Arama çalışmalarına katılan köylüler tarafından yaşlı kadının cansız bedeni yaşadığı evden 2 kilometre uzaklıkta boş bir arazide bulundu.

Ubuz'un cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kaybolan Hacer Ubuz'un Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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