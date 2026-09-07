Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan cipe motosiklet çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan cipe motosiklet çarptı

Bursa\'da kırmızı ışık ihlali yapan cipe motosiklet çarptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Osmangazi'de kırmızı ışık ihlali yapan cipe çarpan motosiklet sürücüsü, savrularak tırın lastiklerine çarptı ve yaralandı. Kaza anı, sürücünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı; sürücü ölümden döndü.

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan cipe motosiklet çarptı. Tırın lastiklerine savrulan motosiklet sürücüsü ölümden dönerken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yalova-Bursa karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan cip sürücüsü ana yola çıktı. Bu sırada yolda seyreden motosiklet sürücüsü, önüne çıkan cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, hemen yanında seyreden tırın lastiklerine çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosiklet sürücüsünün büyük bir tehlike atlattığı kazada, yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Osmangazi, 3. Sayfa, Güvenlik, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan cipe motosiklet çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaali’de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü Kocaali'de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Bağ evi tartışmasında kan aktı Cinayet şüphelisi alkollü çıktı Bağ evi tartışmasında kan aktı! Cinayet şüphelisi alkollü çıktı
Denizli’de alacak verecek kavgası silahlı çatışmaya döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Denizli'de alacak verecek kavgası silahlı çatışmaya döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu

10:10
Osimhen’in sakatlığı sonrası plan değişti Okan Buruk’un bütün umudu ondan
Osimhen'in sakatlığı sonrası plan değişti! Okan Buruk'un bütün umudu ondan
09:55
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı Filenin Sultanları’na kese kese altın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın
09:23
Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay Sevgilisi bu halde bulmuş
Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş
09:01
Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası Aile isyan etti
Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası! Aile isyan etti
08:39
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
07:33
SDGYPG cephaneliği boşaltıyor Değeri 1 milyar doları bulabilir
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 10:23:02. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan cipe motosiklet çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement