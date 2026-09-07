Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan cipe motosiklet çarptı
Bursa Osmangazi'de kırmızı ışık ihlali yapan cipe çarpan motosiklet sürücüsü, savrularak tırın lastiklerine çarptı ve yaralandı. Kaza anı, sürücünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı; sürücü ölümden döndü.
Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan cipe motosiklet çarptı. Tırın lastiklerine savrulan motosiklet sürücüsü ölümden dönerken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yalova-Bursa karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan cip sürücüsü ana yola çıktı. Bu sırada yolda seyreden motosiklet sürücüsü, önüne çıkan cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, hemen yanında seyreden tırın lastiklerine çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Motosiklet sürücüsünün büyük bir tehlike atlattığı kazada, yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
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