Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otobüs şoförü, 'Cezamızı çekeriz' - Son Dakika
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Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otobüs şoförü, 'Cezamızı çekeriz'

Bursa\'da kırmızı ışık ihlali yapan otobüs şoförü, \'Cezamızı çekeriz\'
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Bursa Nilüfer'de kırmızı ışık ihlali yapan özel halk otobüsünün şoförü, motosiklet sürücüsünün uyarısına 'Ne olacak, cezamızı çekeriz' diyerek pişkinlik yaptı. Şoförün sürücüye 'Selamımı da söyle' demesi kask kamerasına yansıdı.

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otobüs, motosiklet sürücüsüne çarpıyordu. Durum üzerine motosiklet sürücüsünün "Kırmızı ışıkta geçiyorsun, beni ezeceksin" demesi üzerine otobüs şoförü, "Ne olacak, cezamızı çekeriz" diye yanıt verdi. Otobüs şoförünün pişkin cevapları, kask kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü, kırmızı ışık ihlali yaptı. Bunun üzerine yeşil ışıkta geçmek isteyen motosiklet sürücüsü korna ile duruma ikaz etti.

"Ne olacak cezamızı çekeriz"

Motosiklet sürücüsü otobüs şoförünün yanına giderek, "Kırmızı ışıkta geçiyorsun, bana vursan ne olacak" diye sordu. Bunun üzerine pişkin otobüs şoförü ise, "Geçerim ben, ne olacak cezamı çekerim" diye cevap verdi. Bunun üzerine motosiklet sürücüsünün, "Plakanı aldım" demesine ise, "Selamımı da söyle" diye cevap veren otobüs şoförü olay yerinden uzaklaştı.

Kırmızı ışık ihlali ile iki şoför arasındaki ilginç diyalog, kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Bursa Nilüfer, Motosiklet, 3. Sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otobüs şoförü, 'Cezamızı çekeriz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otobüs şoförü, 'Cezamızı çekeriz' - Son Dakika
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