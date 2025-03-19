Bursa\'da Kız Yurduna Yangın Paniği

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kız öğrenci yurdunun yemekhane bölümünde elektrik panosundan çıkan yangın panik dolu anlar yaşattı. Çok sayıda ekip olay yerinde yangının büyümesine karşı önlem aldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Uludağ Üniversitesi KYK kız öğrenci yurdunun yemekhane bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik panosundan çıkan dumanlar görevliler tarafından fark edilince 112 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin küçük çaplı yangına müdahalesi sonrası kontrol altına alınan alevler, öğrencilere panik dolu anlar yaşattı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA