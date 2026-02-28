Bursa\'da Kolanya Şakası Faciası

Bursa'da bir iş yerinde meydana gelen olayda, eline kolanya dökülen bir vatandaşın eli bir anda tutuştu. Edinilen bilgiye göre, olay sırasında arkadaşına şaka yapmak isteyen bir kişi, çakmakla eline ateş yaklaşınca kolanyadan dolayı vatandaşın eli alev aldı.

Vatandaş, refleksle ellerini sallayarak yangını söndürdü ve kısa süreli panik yaşandı. Şakanın ardından mağdur vatandaş, arkadaşına tepkisini gösterdi. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Görgü tanıkları, olayın kısa süreli ve büyük bir zarara yol açmadan sona erdiğini belirtti. - BURSA