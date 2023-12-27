Bursa\'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı, sürücü ağır yaralandı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil 35 metre boyunca sürüklenerek elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesi Selçuk Mahallesi İznik Yenişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BGK 470 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. 35 metre sürüklenen otomobil beton elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kimliği belirlenemeyen sürücü ağır yaralandı. Yaralı ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA