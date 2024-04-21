Bursa\'da kontrolden çıkan otomobil ters şeride girdi

Uygulama yapan polise silah çeken Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı

Adana'da uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalışan bir Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı. Yanındaki iki şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Belediyenin kiralık aracı olduğu öğrenilen kamyonette 28 gram bonzai de ele geçirildi.