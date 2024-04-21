Bursa'da kontrolden çıkan otomobil ters şeride girdi. Facianın eşiğinden dönüldüğü anlar kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir anda ters şeride girdi. Facianın eşiğinden dönülen dakikalar, anbean bir taksi aracının kamerasına yansıdı. Olayda, şans eseri kimse yara almadı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da kontrolden çıkan otomobil ters şeride girdi - Son Dakika
Elazığ'ın Aşağı Demirtaş mevkiinde yaşayan 68 yaşındaki Birgül Kılıç'tan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adana'da uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalışan bir Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı. Yanındaki iki şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Belediyenin kiralık aracı olduğu öğrenilen kamyonette 28 gram bonzai de ele geçirildi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte metal dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?