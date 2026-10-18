Bursa'da kontrolden çıkan servis aracı züccaciye mağazasına girdi, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Bursa'da kontrolden çıkan servis aracı züccaciye mağazasına girdi, yaralanan olmadı

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Bursa\'da kontrolden çıkan servis aracı züccaciye mağazasına girdi, yaralanan olmadı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Balkan Mahallesi'nde kontrolden çıkan servis aracı, alışveriş yapılan züccaciye mağazasına girdi. Kazada yaralanan olmazken, müşteriler büyük panik yaşadı ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan servis aracı, züccaciye mağazasına daldı. O sırada alışveriş yapan müşteriler, bir anda karşılarında servis aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Balkan Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan servis aracı, yol kenarında bulunan züccaciye mağazasına girdi. Raflar arasında alışveriş yapan müşteriler, aracın aniden içeri girmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Günlük alışverişlerini yaparken beklemedikleri bir manzarayla karşılaşan müşteriler, büyük panik yaşadı.

Alışveriş yaparken karşılarında aracı buldular

Servis aracının mağazaya daldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde yaşanan sıra dışı olay dikkat çekti. O esnada alışveriş yapan bir müşteri, "Aldığımız elimizde kaldı, artık bunu dinledikçe hatırlarız" dedi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıServis aracıAlışverişGüvenlik3. SayfaOtomobilOlaylarGüncelBursaSon Dakika

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