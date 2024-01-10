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Bursa'da kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarparak yan yattığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarparak yan yattığı kazada 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir tır bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa\'da kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarparak yan yattığı kazada 1 kişi yaralandı
10.01.2024 - 22:34,  Güncelleme: 22:36
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Bursa'da kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarparak yan yattığı kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Marmaracık köyü mevkii Bursa- Yenişehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceylanı P. idaresindeki 34 HLZ 799 plakalı geri dönüşüm yüklü tır, bir anda kontrolden çıktı. Bariyere çarpan tır yan yatarken, kazayı gören çevredekiler yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarparak yan yattığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarparak yan yattığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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