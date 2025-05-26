Bursa\'da Kontrolsüz Araç Kazası

Bursa'da, el freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağı kontrolsüz şekilde geri giderek park halindeki araçlara çarptı. Olayda 8 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay sabah saatlerinde Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü yokuş üzerinde park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca, araç geri kayarak sokakta park halinde bulunan 8 araca çarptı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, mahalle sakinleri büyük bir gürültüyle sokağa döküldü. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA