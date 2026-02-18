Bursa\'da Kovalamaca: Sürücü Neden Kaçtı?

Bursa'da yunus ekiplerinin uygulamasını fark eden sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayıp aracı ekiplerin üzerine sürerek kaçtı. Nefes kesen kovalamaca sonrası 3 şüpheli Yıldırım'da yakalandı. Basın mensuplarının neden kaçtın sorusuna "Panik yaptım, alkollüydüm" diyen sürücü yapılan kontrolde alkolsüz çıktı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre uygulama noktasını gören sürücü B.D., hızla gaza basarak kaçmaya başladı. Bu sırada aracı polis ekiplerinin üzerine süren sürücü, kısa süreli paniğe neden oldu. Ekiplerin peşine düştüğü araç, kovalamaca sonucu Yıldırım ilçesi Beyazıt Caddesi üzerinde durduruldu.

Araçta bulunan sürücü B.D. ile yanındaki 2 arkadaşı yakalanırken, basın mensuplarının "Neden kaçtın?" sorusuna sürücü, "Panik yaptım, kaçtım" diye cevap verdi. Sürücü, alkol aldığını söyleyerek kendini savunsa da alkolmetreye üflediğinde 0 promil çıktı.

Sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten, 'dur' ikazına uymamaktan cezai işlem uygulanırken, polis ekiplerince gözaltına alınan B.D. hakkında işlem başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA