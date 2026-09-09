Bursa’da "köyden indim şehire" filmi gerçek oldu - Son Dakika
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Bursa’da "köyden indim şehire" filmi gerçek oldu

Bursa’da "köyden indim şehire" filmi gerçek oldu
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Bursa’da "köyden indim şehire" filmi gerçek oldu.

Bursa'da "köyden indim şehire" filmi gerçek oldu. Define kazısı yapıldığı iddia edilen evden kazılan tünel komşu evin bahçesinden çıktı. Evini kiraya vermek isteyen ev sahibi zemin kattaki tünel girişini görünce ne yapacağını şaşırdı.

Başrollerini Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın paylaştığı Yeşilçam klasiklerinden "köyden indim şehire" filmi Bursa'da gerçek oldu. Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde yaşanan olayda, evine kiracı getiren ev sahibi Salih Gürsoy zemin katta açılan deliği görünce gözlerine inanamadı. Tünelin diğer ucunun komşu evin bahçesine gittiğini fark eden Gürsoy durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, Piremir Mahallesinde kiralık evi bulunan Salih Gürsoy, kiralamak isteyen kişilere evi göstermek istedi. Kiracı adayı ile birlikte eve gelen Gürsoy zemin kata açılan deliği ve devamındaki tüneli görünce ne diyeceğini bilemedi. Evi tutmak isteyen kişileri gönderdikten sonra kazıyı iyice inceleyen Gürsoy tünelin diğer ucunun komşu evin bahçesine uzandığını farketti. Olayı cep telefonu ile kayda alan Gürsoy polis merkezine giderek ihbarda bulundu.

Komşu evin bahçesinden kendi evine tünel kazılarak define aradığını iddia eden Gürsoy, "Kiracıya evi göstermeye geldiğimde bahçeye baktım. Küçük bir kazı vardı. Belli bir süre sonra başka bir kiracıyı getirdiğimde ise kazının ve çukurun büyüdüğünü gördüm. İncelediğimde, tünelin benim evimin temeline kadar girdiğini fark ettim. Bunun üzerine gereken yerlere resmi yazışmalarımı ve şikayetlerimi oluşturdum. Hala bir sonuç alamadım" diye konuştu.

"Allah'tan havalar iyi"

Kazılan tünel için bir an önce çözüm bulunmasını isteyen Gürsoy, "Allah'tan havalar iyi, bir yağmur yağsa o tünelden içeriye giren su benim evimi yıkacak. Ama buna rağmen kazmaya devam ediyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Komşuyla bu durumun çözümü için konuştuğumda tüneli kapatacağını söyledi ancak hala kazmaya devam ediyor. Başımın belaya gireceğinden korkuyorum, çünkü normal bir kazı değil. Define aradıkları apaçık ortada" dedi.

Su kuyusu kazıyoruz dediler

Kazı yapanların çevredekilere de yalan söylediğini iddia eden Gürsoy, "Çevredekilere su kuyusu için kazdıklarını söylemişler. Böyle su kuyusu mu olur, dikine değil benim evimin temeline doğru iniyor. Manzara ortada, gerekli mercilerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Ayrıca, temeli kazan evin ziline basan İhlas Haber Ajansı muhabiri kapıyı açan vatandaşa mikrofon uzattı. Karşısında kamera ile mikrofonu gören şahıs, kazının kardeşinin yaptığını ifade ederek muhabirin yüzüne kapıyı kapattı.

Olay ile ilgili araştırma sürüyor.

Kaynak: İHA

Polisiye, 3. Sayfa, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa’da 'köyden indim şehire' filmi gerçek oldu - Son Dakika

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