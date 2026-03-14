Bursa'da Kundaklama Olayı - Son Dakika
Bursa'da Kundaklama Olayı

Bursa\'da Kundaklama Olayı
14.03.2026 16:43
Çalışanların maaşlarını alamayan kurye firması sahibi, pizzacıları ateşe verdi, gözaltına alındı.

Bursa'da bir pizzacıyla anlaşması olan kurye firmasının sahibi, çalışanların maaşlarını 2 aydır alamamasını öne sürerek işletmeleri benzin döküp ateşe verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi Alim Sokak'ta bulunan aynı pizza zincirine ait iki ayrı şubede meydana geldi. İddiaya göre, pizzacıyla anlaşmalı çalışan bir kurye firmasının sahibi olan A.G., önce İhsaniye'deki şubeye giderek iş yerinin önüne benzin döküp ateşe verdi. Şüpheli daha sonra Beşevler'de bulunan diğer şubeye giderek burada da kundaklama gerçekleştirdi.

Yangın alarmının devreye girmesi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine her iki adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin iş yerlerinin önüne gelerek benzin döküp ateşe verdiği anlar yer aldı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, çalışanlarının maaşlarını yaklaşık 2 aydır alamadığını öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kundaklama Olayı - Son Dakika

Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
Arne Slot’tan Liverpool’a iyi, Galatasaray’a kötü haber Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Trump: Rusya İran’a biraz yardım etti Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti
Sergen Yalçın ille de o diyor İşte Beşiktaş’ın hedefindeki yıldız Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
17:09
Dursun Özbek’ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:35
İlber Ortaylı’nın defnedileceği yerin anlamı büyük Osmanlı’nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük! Osmanlı'nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
SON DAKİKA: Bursa'da Kundaklama Olayı - Son Dakika
