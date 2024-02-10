Bursa'da Kuyuya Düşen Kuzu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da Kuyuya Düşen Kuzu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bursa\'da Kuyuya Düşen Kuzu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kuzu su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri kuyuda mahsur kalan kuzuyu kurtardı ve annesinin yanına bıraktı.

10.02.2024 09:19  Güncelleme: 09:21
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Bursa'da kuyuya düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan kuzu annesinin yanına bırakıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde ahırdan çıkan bir kuzu su kuyusuna düştü. Kuzunun kuyuya düştüğü gören sahibi çabalasa da mahsur kalan hayvanı bir türlü kurtaramayınca, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kuyuda kalan kuzuyu merdiven yardımıyla aşağı inip kurtardı. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan kuzu annesinin yanına bırakılırken, hayvanı kurtarılan adam, ekiplere teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kuyuya Düşen Kuzu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Kuyuya Düşen Kuzu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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