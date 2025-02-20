Bursa'da Madeni Yağ Deposunda Yangın: Alevler Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Madeni Yağ Deposunda Yangın: Alevler Kontrol Altına Alındı

Bursa\'da Madeni Yağ Deposunda Yangın: Alevler Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çevreedeki dükkanlar boşaltıldı.

20.02.2025 12:20  Güncelleme: 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde başlayan yangın, çok sayıdaki itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler ve sanayi sitesini kaplayan kara dumanlar havadan görüntülendi.

Yangın, saat 08.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Otosansit İş Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Shell firmasına ait yağ deposundan yükselen alevler, kısa sürede bütün dükkanı kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar Bursa'nın bir çok noktasından da görüldü. Ara ara patlamaların yaşandığı yangında, çevredeki dükkanlar boşaltıldı. 3 dükkanın birleştirilerek yapılan depoda can kaybı yaşanmazken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 100'ün üzerinde personelin 53 araçla söndürme çalışmaları aralıksız devam etti.

Ekiplerin hummalı çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken, olay yerinde incelemelerde bulunan Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, "Çevredeki iş yerlerine sirayet etmesinin önüne geçildi. Şu anda o risk, yok. Bir yandan içerideki malzemenin soğutularak dışarı çıkarılması ve yangının da söndürülmesi çalışması yoğun şekilde devam ediyor. Ekiplerimiz yoğun müdahale durumunda. Bu dakikalardan itibaren söndürülmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Yıldırım Belediyesi ekiplerinin de yangını söndürme çalışmalarına destek verdiğini aktardı. Ekiplerin yoğun müdahalede bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Tamamen kontrol altına alınması, zannediyorum 1-2 saat içerisinde tamamlanmış olacak. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Büyük geçmiş olsun. Herhangi bir yaralı ve can kaybı yok, çok şükür. Madeni yağ deposu olduğu için yangın, bir müddet sürecek. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor" dedi.

Bursa'nın bir çok noktasından görülen kara dumanlar, dron ile havadan da görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İHA

Madeni Yağ, Yıldırım, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Madeni Yağ Deposunda Yangın: Alevler Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
13:14 Bakan Tunç’tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
19:13 Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde
19:09 İstanbul Havalimanı’nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:48 Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 14:48:02. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Madeni Yağ Deposunda Yangın: Alevler Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.