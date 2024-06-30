Bursa\'da makilik alanda çıkan yangında Uludağ Üniversitesi tesisinin çatısı yandı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı. Yangında Uludağ Üniversitesine ait bir tesisin çatısı yandı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yangında Uludağ Üniversitesine ait bir tesisin çatısı da yandı. Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - BURSA