Bursa\'da Metro Raylarında Yürüyen Vatandaş Korku Dolu Anlar Yaşattı

3.Sayfa

PKK\'ya bir darbe daha! Yerlikaya "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" diyerek paylaştı

Olimpiyata giden sporcularımız için tasarlanan kıyafete yapılan yorumlar bomba

Bursa'da bir vatandaş, metro raylarında yürüyünce korku ve paniğe sebep oldu. O anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

VATMANIN DİKKATİ SAYESİNDE HAYATI KURTULDU

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Metro istasyonunda meydana geldi. Bir vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebeple metro raylarında yürümeye başladı. Raylarda yürüyen vatandaşı gören vatman, frene basarak metroyu yavaşlattı.

Raylarda yürüyerek durağa gelen vatandaş, daha sonra gelen metroya binerek yoluna devam etti. Korku dolu anlar amatör kameraya yansıdı.