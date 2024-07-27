Bursa'da Metro Raylarında Yürüyen Vatandaş Korku Dolu Anlar Yaşattı - Son Dakika
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Bursa'da Metro Raylarında Yürüyen Vatandaş Korku Dolu Anlar Yaşattı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir vatandaş, bilinmeyen bir sebeple metro raylarında yürümeye başlayınca korku ve paniğe neden oldu. Vatmanın frene basarak metroyu yavaşlatmasıyla raylarda yürüyen vatandaş durakta inerek yoluna devam etti. Olay, amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

27.07.2024 09:13
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Bursa'da bir vatandaş, metro raylarında yürüyünce korku ve paniğe sebep oldu. O anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

VATMANIN DİKKATİ SAYESİNDE HAYATI KURTULDU

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Metro istasyonunda meydana geldi. Bir vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebeple metro raylarında yürümeye başladı. Raylarda yürüyen vatandaşı gören vatman, frene basarak metroyu yavaşlattı.

Raylarda yürüyerek durağa gelen vatandaş, daha sonra gelen metroya binerek yoluna devam etti. Korku dolu anlar amatör kameraya yansıdı.

Raylar üzerinde ölüme yolculuk! Hiçbir şey olmamış gibi metroya binip gitti
Bursa\'da Metro Raylarında Yürüyen Vatandaş Korku Dolu Anlar Yaşattı
Kaynak: İHA

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