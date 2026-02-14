Gemlik'te metrik bina çöktü - Son Dakika
Gemlik'te metrik bina çöktü

14.02.2026 17:21  Güncelleme: 17:31
Bursa'nın Gemlik ilçesinde uzun süredir kullanılmayan metruk bir bina bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çevrede kısa süreli panik oluştu. Yetkililer riskli binalardan uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Balıkpazarı Keklik Sokak'ta yer alan metruk bir bina kendiliğinden çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmaması sevindirirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, uzun süredir kullanılmadığı ve risk oluşturduğu belirtilen eski yapı henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda çöktü. Çökme anında çevrede kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Enkazın kaldırılması ve çevredeki yapıların kontrol edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları metruk ve riskli binalardan uzak durmaları konusunda uyardı. - BURSA

18:44
