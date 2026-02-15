Bursa'da metruk bina yangını - Son Dakika
Bursa'da metruk bina yangını

15.02.2026 10:36
Bursa'da metruk bir binada çıkan yangın, vatandaşların müdahalesi ve itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Bursa'da metruk bir bina alev alev yandı. Vatandaşların hortumla müdahale ettiği alevler, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'ndeki kullanılmayan metruk yapıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların hortumla müdahale ettiği alevler, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği, can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BURSA

