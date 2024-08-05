Bursa\'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

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Bursa'da sabaha karşı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış seneni araştırılıyor. - BURSA