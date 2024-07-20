Bursa'da mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan bir traktörün devrilmesi sonucu geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren 15 yaşındaki Elif Argun'un kardeşi Esmanur da hayatını kaybetti. Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, diğer yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

20.07.2024 14:04
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi. Geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Elif Argun'un kardeşi Esmanur da hayata tutunamadı.

Kaza, 13 Temmuz 2024 tarihinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa Mahallesi Ormankadı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik işçileri taşıyan A.S. (40) idaresindeki 10 SF 882 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonrası işçilerden Elif Argun (18) ve Esmanur Aygun (15) ağır yaralanırken A.S., Ö.A. (12) ve İ.A. (31) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Argun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Esmanur Aygun ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede hayat mücadelesi veren 15 yaşındaki Esmanur da vefat etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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