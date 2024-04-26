Bursa'da mobilya dükkanı çıkan yangın evlere sıçradı - Son Dakika
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Bursa'da mobilya dükkanı çıkan yangın evlere sıçradı

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan mobilya dükkanında çıkan yangın, hızla büyüyerek üst kattaki dairelere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle facia önlenirken, yangının sebebi araştırılıyor.

26.04.2024 19:22
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Bursa'da mobilya dükkanı çıkan yangın evlere sıçradı

Mobilya dükkanı alev alev yandı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'da 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan mobilya dükkanında yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler üst kattaki dairelere de sıçrarken, olaya hızla müdahale eden itfaiye ekipleri facianın önüne geçti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, elektrik arızası sonucu zemin katta bulunan mobilya dükkanında yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler dükkanın tamamı sarmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan mahalleli durumu hemen 112 Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dairelere kadar ulaşan alevleri itfaiye personelleri hızla müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası, binada kalan bazı vatandaşlar kontrol amaçlı tahliye edilirken, polis yangının sebebini bulmak için tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da mobilya dükkanı çıkan yangın evlere sıçradı - Son Dakika

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