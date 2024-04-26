Bursa'da 5 Katlı Binada Çıkan Yangında İtfaiye Ekipleri Facianın Önüne Geçti - Son Dakika
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Bursa'da 5 Katlı Binada Çıkan Yangında İtfaiye Ekipleri Facianın Önüne Geçti

Bursa\'da 5 Katlı Binada Çıkan Yangında İtfaiye Ekipleri Facianın Önüne Geçti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın, üst kattaki dairelere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Elektrik arızası sonucu çıktığı belirtilen yangın nedeniyle bazı vatandaşlar tahliye edildi ve polis tahkikat başlattı.

26.04.2024 09:21
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Bursa'da 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan mobilya dükkanında yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler üst kattaki dairelere de sıçrarken, olaya hızla müdahale eden itfaiye ekipleri facianın önüne geçti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, elektrik arızası sonucu zemin katta bulunan mobilya dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dükkanın tamamını sarmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan mahalleli durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dairelere kadar ulaşan alevlere itfaiye personelleri hızla müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası, binada kalan bazı vatandaşlar kontrol amaçlı tahliye edilirken, polis yangının sebebini bulmak için tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 5 Katlı Binada Çıkan Yangında İtfaiye Ekipleri Facianın Önüne Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 5 Katlı Binada Çıkan Yangında İtfaiye Ekipleri Facianın Önüne Geçti - Son Dakika
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