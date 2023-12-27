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Bursa'da Mobilya Dükkanından Yatak Hırsızlığı - Son Dakika
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Bursa'da Mobilya Dükkanından Yatak Hırsızlığı

Bursa'da bir şüpheli, mobilya dükkanına girip gözüne kestirdiği yatağı omzuna alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa\'da Mobilya Dükkanından Yatak Hırsızlığı
27.12.2023 - 09:35,
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Bursa'da bir şüpheli, mobilya dükkanına girip gözüne kestirdiği yatağı omzuna alıp kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin kamerasına yansırken, hırsızlık görüntüleri 'pes' dedirtti.

Merkez, Nilüfer ilçesi Tuna Caddesi üzerinde gündüz vakti bir mobilya dükkanına müşteri gibi giren şüpheli içerideki yatağı gözüne kestirdi. Bir süre çevreyi kontrol eden şüpheli kimse olmayınca omzuna aldığı yatakla dışarı çıkıp kayıplara karıştı. Şüphelinin kendi dükkanı gibi rahat tavırları dikkat çekerken, pes dedirten hırsızlık anı iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Mobilya Dükkanından Yatak Hırsızlığı - Son Dakika


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