Motosiklet ambulansa çarptı: 1 yaralı
Bursa'da Stadyum Caddesi'ndeki kavşakta motosiklet ile Gemlik Belediyesi'ne ait ambulans çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da kavşakta, motosikletin ambulansa çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Stadyum Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta ilerleyen motosiklet, Gemlik Belediyesi'ne ait ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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