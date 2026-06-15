Bursa'da Motosiklet Kazası: Duygular Kayıt Altında - Son Dakika
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Bursa'da Motosiklet Kazası: Duygular Kayıt Altında

Bursa\'da Motosiklet Kazası: Duygular Kayıt Altında
15.06.2026 09:46
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Bursa'da su birikintisine giren motosiklet sürücüsü kaza yaptı, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da su birikintisine girerek kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü, karşı şeride savrulup otomobille çarpıştı. Sürücünün ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü yolda oluşan su birikintisine girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet ve sürücüsü kayarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün su birikintisine girdikten sonra kayarak karşı şeride savrulduğu ve otomobille çarpıştığı anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Motosiklet Kazası: Duygular Kayıt Altında - Son Dakika

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