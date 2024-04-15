Bursa\'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

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Bursa'da dün gece saatlerinde ekskavatöre çarparak ağır yaralanan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. İzmir Yolu Caddesi istikametinde seyir halinde olan Emre Tutak (27) yönetimindeki 16 BEH 781 plakalı motosiklet, batçığa (alt geçit) girdiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sağ şeritten ilerleyen 45 08 014 plakalı ekskavatöre arkadan çarpan ve çarpışmanın etkisiyle savrulan Tutak kanlar içinde yerde kalırken, çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri kalbi duran genci kalp masajı yaparak tekrar hayata döndürdü. Ambulans ile özel bir hastaneye sevk edilen sürücü tedavi altına alınırken, polis ekipleri güvenlik önlemleri çerçevesinde tahkikat başlattı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada, ekskavatör sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kaza sonrası çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Tutak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Tutak'ın ailesi hastane önünde sinir krizi geçirdi. Tutak'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - BURSA