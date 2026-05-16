Bursa\'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobil ile aynı istikamette seyreden motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düşerken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA