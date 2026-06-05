Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
05.06.2026 18:38
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Bursa'nın Yalova karayolu Süpürgelik mevkiinde motosiklet kazasında sürücü ağır yaralandı.

Bursa'nın Yalova karayolu Süpürgelik mevkiinde virajda kontrolden çıkan motosiklet savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yalova Bursa karayolu Orhangazi Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yalova'dan Bursa istikametine gitmekte olan Enes S. (20) idaresindeki 69 AAY 212 plakalı motosiklet virajda savruldu. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Enes S. Ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sevkedildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Genç sürücü hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hasrabesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Yalova, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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