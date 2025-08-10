Bursa\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hızla seyreden bir motosikletli, sağ şeride dönüş yapmak isteyen otomobili geç fark edince direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tabelaya çarptı. Kazada metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, sağ şeride dönüş yapan otomobili geç fark etti. Bir anlık refleksle otomobile çarpmaktan son anda kurtulan sürücü, kontrolünü kaybederek yol kenarındaki tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü metrelerce sürüklendi. O anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA