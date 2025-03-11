Bursa'da Motosiklet-Otomobil Kazası: 1 Ağır Yaralı

Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı. 1 ağır yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan ışıklı kavşakta meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Muhammed İ. yönetimindeki 16 MA 6325 plakalı otomobil önünde seyreden sürücü Ahmet B. yönetimindeki 16 BJK 154 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosiklet direğe çarparak durdu. Motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen sürücü, yoğun bakıma alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.