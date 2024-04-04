Bursa\'da motosiklet ile TOGG\'a çarpan sürücü ve arkadaşı yaralandı

Yalova'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ve 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.