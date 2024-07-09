Bursa'da Motosikletli Arkadaşlar Dans Ederek Trafik Kurallarını İhlal Etti

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Bursa'da bir motosiklet sürücüsü arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken, iki tekerlekli araç üzerinde dans etti. Bununla da yetinmeyen ikili, trafik kurallarını da ihlal edip ölümüne sollama yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez, Yıldırım ilçesi Eski Çevre Yolu üzerinde arkadaşıyla birlikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, arkadaşıyla birlikte motosiklet üzerinde dans etti. Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan motosikletli, trafik kurallarını da hiçe saydı. Sürücünün ölümüne sollama yaptığı anlar da kameraya yansırken, trafikteki diğer sürücüler 2 kişiye selektör atarak uyarıda bulundu. - BURSA