Bursa'da Motosikletli İki Kişi Ticari Aracın Aynasını Kırdı - Son Dakika
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Bursa'da Motosikletli İki Kişi Ticari Aracın Aynasını Kırdı

Bursa\'da Motosikletli İki Kişi Ticari Aracın Aynasını Kırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletle ilerleyen iki kişi, park halindeki ticari aracın aynasını hiçbir sebep olmaksızın kırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ikilinin bu hareketine kimse anlam veremedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.07.2024 09:30
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Bursa'da motosikletle giden iki kişi park halindeki ticari aracın ortada hiç bir sebep yokken aynasını kırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ikilinin yaptığı harekete kimse akıl sır erdiremedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletle ara sokaklarda ilerleyen iki kişi dönüş yaptığı esnada park halindeki hafif ticari aracın yanına yaklaştı. Motosikletin arkasında oturan kişi aracın yanından geçtiği esnada aynasına yumruk atarak kırdı. Araç sahibi aracının aynasını kırılmış halde görünce hemen güvenlik kameralarına baktı. Güvenlik kameralarında motosikletli iki şahsın aynasını kırdığını gören araç sahibi olup bitene akıl sır erdiremedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Motosikletli İki Kişi Ticari Aracın Aynasını Kırdı - Son Dakika

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