Bursa'da Motosikletli Saldırganın Cep Telefonu Bayisine Saldırısı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Bursa'da Motosikletli Saldırganın Cep Telefonu Bayisine Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Bursa\'da Motosikletli Saldırganın Cep Telefonu Bayisine Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Bursa'da motosikletle gelen ve cep telefonu bayisini kurşuna tutan silahlı saldırganın saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kasklı saldırganın düşe kalka iş yerine ateş ettiği anlar, çevredeki insanlara korku dolu anlar yaşattı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

24.07.2024 08:56
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Bursa'da motosikletle gelip cep telefonu bayisini kurşuna tutan silahlı saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı. Başında kask bulunan şüphelinin düşe kalka saldırı yaptığı anlar çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın silahını ve motosikletini yere düşürme anları ile kaçarken motosikleti ayağıyla sürümesi dikkat çekti.

Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde bir telefon bayisini hedef alan motosikletli saldırgan çevredekilere aldırış etmedi. Kasklı saldırgan iki tekerlekli aracını park edip defalarca ateş etti. Önce tabancayı, ardından motosikleti yere düşüren şüpheli düşe kalka hedef aldığı iş yerine yaklaşık bir şarjör mermi boşalttı. Saldırganı görenler hemen 112 ekiplerini arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemenin ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Bursa, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Motosikletli Saldırganın Cep Telefonu Bayisine Saldırısı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

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