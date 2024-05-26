Bursa'da Motosikletli Yunus Timleri Özel Eğitimlerin Ardından Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Motosikletli Yunus Timleri Özel Eğitimlerin Ardından Göreve Başladı

Bursa\'da Motosikletli Yunus Timleri Özel Eğitimlerin Ardından Göreve Başladı

Bursa'da motosikletli yunus timleri özel eğitimlerin ardından bu göreve hak kazandılar. 1 haftası teorik toplam 5 hafta boyunca gördükleri eğitimin ardından 10'u kadın 69 personel mezun oldu. Mezuniyetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Sabit Akın Zaimoğlu'nun da izlediği gösteri nefes kesti.

26.05.2024 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da motosikletli yunus timleri özel eğitimlerin ardından bu göreve hak kazanıyorlar. 1 haftası teorik toplam 5 hafta boyunca gördükleri eğitimin ardından 10'u kadın 69 personel mezun oldu. Mezuniyetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Sabit Akın Zaimoğlu'nun da izlediği gösteri nefes kesti.

Asayiş olaylarında motosiklet ile ilk müdahalede önemli rol oynayan olan Motosikletli Yunus Timleri, profesyonel Motosikletli Polis Timleri eğitmenleri tarafından uygulanan 1 haftası teorik olmak üzere toplam da 5 haftalık zorlu maratonu tamamladı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde 10'u kadın toplam 69 personel eğitim aldı. Yunuseli Havalimanı'nda 5 hafta boyunca süren eğitimi takip eden Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu da personele moral verdi.

Yunus timlerine teorik eğitim yani insan hakları, araç durdurma-yakalama, olay yeri inceleme ve mevzuat hakkında eğitim verildi. 4 haftada da motosiklet temel hakimiyeti alan 69 personel yunus polisi olmaya hak kazandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlü Sabit Akın Zaimoğlu da zorlu eğitimin ardından bu göreve layık görülen 69 personeli tebrik etti. Yunus polisi olmaya hak kazanan personelin yaptığı gösteri ise nefesleri kesti. - BURSA

Kaynak: İHA

Sabit Akın Zaimoğlu, Motosiklet, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Motosikletli Yunus Timleri Özel Eğitimlerin Ardından Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 Kısırlaştırma çözüm mü Yavaş’ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu
07:40 Göç İdaresi Başkanlığı, Afganlara kolay vize verileceği iddialarını yalanladı Göç İdaresi Başkanlığı, Afganlara kolay vize verileceği iddialarını yalanladı
02:11 Hamas, İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu Hamas, İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu
00:45 Reisi’nin ölümünde çarpıcı detaylar Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş
22:19 İsrail’de sokağa inen halk Netanyahu hükümetini istifaya davet etti İsrail'de sokağa inen halk Netanyahu hükümetini istifaya davet etti
09:55 Kastamonu’daki dönercilerden ’’Döneri biz icat ettik’’ çıkışı Fotoğrafla savundular Kastamonu'daki dönercilerden ''Döneri biz icat ettik'' çıkışı! Fotoğrafla savundular
09:54 Cannes’ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti Cannes'ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti
09:14 Trabzon’da fındığa ve çaya alternatif ürün Salebin kilosu bin 500 TL’den satılıyor Trabzon'da fındığa ve çaya alternatif ürün! Salebin kilosu bin 500 TL'den satılıyor
09:10 Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı
08:22 Yasa dışı bahis yapanlara operasyon Çok sayıda gözaltı var Yasa dışı bahis yapanlara operasyon! Çok sayıda gözaltı var
03:01 Hatay’da aşırı sağanakta caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı Hatay'da aşırı sağanakta caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı
22:57 Trabzon Tonya Belediye Başkanı darbeden memurlardan biri tutuklandı, diğeri serbest Trabzon Tonya Belediye Başkanı darbeden memurlardan biri tutuklandı, diğeri serbest
22:41 Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın 5 maçlık cezası 4 maça indi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın 5 maçlık cezası 4 maça indi
22:35 Cannes Film Festivali’nde ’’Gazze’’ geçidi Kırmızı halıya damga vurdular Cannes Film Festivali'nde ''Gazze'' geçidi! Kırmızı halıya damga vurdular
22:34 Fenerbahçelilerin hayali Rusya’da gerçek oldu Şampiyon son haftada değişti Fenerbahçelilerin hayali Rusya'da gerçek oldu! Şampiyon son haftada değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 10:38:08. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Motosikletli Yunus Timleri Özel Eğitimlerin Ardından Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement