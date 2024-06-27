Bursa\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 12 bin 711 vatandaşı bilgilendirdi

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Narko Nokta" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" konu başlıklı 12 bin 711 vatandaşı bilgilendirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde 16 ayrı etkinlikte 12 bin 711 vatandaşı, "Narko Nokta" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" konu başlıklıklarıyla bilgilendirdi. - BURSA